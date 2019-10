Ristovski estreia-se nos convocados do Sporting para visita a Alverca

O internacional macedónio Stefan Ristovski, que se lesionou no arranque da temporada, estreou-se hoje nos convocados do Sporting, que na quinta-feira visita o Alverca, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

O lateral-direito esteve com a seleção da Macedónia nas duas recentes partidas de qualificação para o Euro2020, naqueles que foram os primeiros minutos de que dispôs esta época, depois de se ter lesionado no calcanhar esquerdo, em julho.

Fora das opções do técnico Silas ficaram o central Coates, que se encontra ao serviço da seleção do Uruguai e só chega a Portugal na quinta-feira, e o médio Wendel, que representou a formação sub-23 do Brasil.

Os lesionados Battaglia e Jovane Cabral também não entram na convocatória para a deslocação a Alverca, bem como Fernando, reforço que ainda não se estreou esta temporada.

O Sporting, detentor do troféu, visita o Alverca, do Campeonato de Portugal, na quinta-feira, a partir das 20:45.

Lista dos 19 convocados:

– Guarda-redes: Renan, Diogo Sousa e Luís Maximiano.

– Defesas: Tiago Ilori, Ristovski, Luís Neto, Rosier, Mathieu e Borja.

– Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís e Doumbia.

– Avançados: Bolasie, Vietto, Plata, Jesé e Luiz Phellype.