Motores Ricardo Moura "contente com o andamento" nos Açores

Ricardo Moura foi o melhor português no segundo dia do Rali dos Açores e impôs-se em termos de Campeonato dos Açores da especialidade, que apenas incluída as duas primeiras etapas da prova do Grupo Desportivo e Comercial.

Aliás, Ricardo Moura e António Costa – segundos da classificação geral do rali – concluiu a fase ‘regional’ com a pontuação máxima, 30 pontos, mas 20 do que Luís Miguel Rego, que ocupou a sétima posição geral, enquanto Bernardo Sousa somou 17 pelo seu terceiro lugar, 11º em termos absolutos.

Em termos de Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Moura surge na liderança, com Bruno Magalhães em segundo, oitavo em termos de classificação geral, e Ricardo Teodósio em terceiro, 10º da ‘geral’.

“Estou contente com o andamento e não tivemos problemas de maior ao longo do dia. No início da prova sofremos alguns problemas de aderência mas nos troços finais esse problema estava ultrapassado”, afirmou Ricardo Moura no final do segundo dia.

Em termos de duas rodas motrizes Pedro Antunes e Paulo Lopes também estiveram em destaque, ainda que uma saída de estrada lhes tenha ‘roubado’ a liderança, passando a ocupar o segundo posto entre os pilotos do ERC3 Júnior.