Renault F1 desvenda novo patrocinador do Dubai

A dias do arranque da nova temporada de Fórmula 1, na Austrália, a equipa Renault revelou um novo patrocinador proveniente do Dubai; a DP World.

No quadro da nova parceria as duas partes vão beneficiar do marketing de nível global que proporciona uma plataforma como a disciplina máxima do automobilismo.

Líder mundial das trocas comerciais desde 1972 em Port Rashi, no Dubai, a DP World evoluiu rapidamente como principal fornecedor de soluções logísticas para os donos de fretes. Atualmente a empresa emprega mais de 50 mil pessoas em 150 locais diferentes em todo o mundo.

Assim se percebe que uma equipa de Fórmula 1 seja uma das melhores formas de divulgar a DP World, numa realidade que também trará as suas vantagem para a Renault Sport. “Trata-se de uma colaboração extremamente interessante e apaixonante em vários domínios”, assinalou Jerôme Stoll, presidente da Renault Sport.

Ahmed Bin Sulayem, presidente e diretor geral do Grupo DP World, diz que um dos “objetivos estratégicos é o de desenvolver soluções logísticas inovadores para o setor automóvel” e por isso “esta parceria é uma primeira etapa na exploração de vias na cadeia mundial de um aprovisionamento automóvel mais eficaz, reduzindo os seus custos, juntando-lhe a sua rapidez e transparência, atenuando também o seu impacto ambiental”.