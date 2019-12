Reino Unido/Eleições: UE está pronta a negociar futuro relacionamento – Presidente Conselho Europeu

A UE está “pronta” para negociar o futuro relacionamento com o Reino Unido, disse hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que representa os 27 países da União, após a ampla vitória de Boris Johnson nas eleições britânicas.

“A União Europeia está pronta para a próxima fase. Vamos negociar um acordo comercial que permitirá que as regras do jogo sejam equitativas”, afirmou Michel no momento em que chegava para o segundo dia da cimeira europeia, em Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu pediu ao Parlamento britânico que ratifique “rapidamente” o acordo para uma retirada ordenada do Reino Unido da União Europeia.

Charles Michel felicitou Boris Johnson pelo resultado das eleições e pediu a Westminster que “ratifique rapidamente” o acordo do Brexit para “calmamente, mas com grande determinação, iniciar a negociação na próxima fase”.

O presidente do Conselho Europeu disse que isso será “importante para garantir os interesses do mercado interno” e para ter um “relacionamento próximo no futuro” com Londres.

O Partido Conservador garantiu uma maioria absoluta e venceu oficialmente as eleições legislativas britânicas realizadas quinta-feira, apesar de a contagem dos votos continuar em curso.

Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, apuradas 613 circunscrições, o partido conquistou 337.

Liderado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, o partido conquistou até agora mais 43 assentos na Câmara dos Comuns do que nas eleições de 2017.