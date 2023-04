Mundo Dia Europeu dos Direitos do Doente comemorado neste 26 de abril Por

A Medicina Interna associa-se à comemoração do Dia Europeu dos Direitos do Doente

O Dia Europeu dos Direitos do Doente é comemorado anualmente com o objetivo de recordar aos cidadãos da União Europeia (UE) os direitos que têm e que devem ser respeitados durante todo o processo de atendimento médico.

A 26 de abril comemora-se o 17º Dia Europeu dos Direitos dos Doentes. É uma iniciativa promovida por uma rede de organizações da sociedade civil europeia dedicada a promover a participação dos cidadãos na construção da UE.

Em 2002, foi elaborada pela ACN a Carta Europeia dos Direitos dos Doentes, que contempla:

1. Direito a Medidas Preventivas;

2. Direito de Acesso;

3. Direito à Informação;

4. Direito de Consentimento;

5. Direito de Livre Escolha;

6. Direito de Privacidade e de Confidencialidade;

7. Direito ao Respeito pelo Tempo do Paciente;

8. Direito à Observância/Cumprimento das Normas de Qualidade;

9. Direito à Segurança;

10. Direito à Inovação;

11. Direito de Evitar Sofrimento Desnecessário e Dor;

12. Direito a Tratamento Personalizado;

13. Direito de Queixa;

14. Direito de Compensação.

Em 2011, a UE publicou uma diretiva sobre a aplicação dos direitos dos doentes nos cuidados de saúde transfronteiriços, sendo que em 2014, em Portugal, foi publicada a lei que estabelece as normas de acesso a estes cuidados médicos, com vista à garantia de acesso a prestadores de cuidados de saúde altamente especializados, nomeadamente no domínio das doenças raras, que não estejam disponíveis no nosso país.

Existem pontos de contacto para esclarecimentos sobre este tema: administração central dos sistemas de saúde (ACSS), a Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores (ADDCA), que publicou um folheto informativo, e a Associação de Diabéticos de São Miguel e Santa Maria.

A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), sociedade científica que agrega a especialidade hospitalar médica de adultos, com mais elementos nos hospitais portugueses, a propósito do seu 70º aniversário, e após uma reflexão conjunta com a sua congénere espanhola, decidiu escrever e divulgar o Compromisso dos Internistas Portugueses (Campos L. RPMI, 2022, 29(1):61-3) salientando que os internistas defenderão o interesse do doente, indo de encontro a vários pontos da Carta Europeia dos Direitos dos Doentes.

Na celebração de 2023 ocorrerá, no Parlamento Europeu, uma reunião dedicada ao tema de terapêuticas avançadas (em inglês: Advanced Therapies Medicinal Products (AMTP)), como a terapêutica genética, a terapêutica celular e a engenharia de tecidos. Será debatido o trajeto desde a investigação à sua aprovação, tendo em mente a sustentabilidade, inovação e equidade. Espera-se que se venham a encontrar soluções para efetivamente facilitar a implementação do que já há anos foi deliberado pela EU.

Aproveitamos a celebração deste ano para divulgar a Carta de Direitos dos Doentes aos Portugueses e aos seus Médicos, alertar para a necessidade de estar atento para o diagnóstico atempado de doenças raras e reforçar que o acesso a terapêuticas muito específicas poderá existir a nível da UE.