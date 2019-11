Reino Unido convida PR angolano para cimeira sobre investimento em Londres

O Presidente de Angola, João Lourenço, foi hoje convidado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a participar da cimeira sobre Investimento em África, que se realizará em Londres, a 20 de janeiro do próximo ano.

O convite foi entregue pela embaixadora do Reino Unido em Angola, Jessica Hand, numa audiência concedida pelo chefe de Estado angolano.

Segundo Jessica Hand, a cimeira é uma oportunidade para Angola sensibilizar os investidores e instituições financeiras britânicas a investirem e criar parcerias no país africano.

Jessica Hand, que falava à saída do encontro, classificou como “excelentes” as relações de cooperação, salientando que as mesmas podem ser melhoradas.

Angola e o Reino Unido têm as suas relações de cooperação cimentadas no Acordo Geral de Cooperação rubricado em 1986.

Em 2015 foi lançada em Luanda a câmara de Comércio Angola/Reino Unido, que visa incrementar as trocas comerciais entre os dois países.