Motociclismo Regresso animado do Supermoto em Baltar Por

O Kartódromo de Baltar voltou a acolher uma prova do Campeonato Nacional de Supermoto, sendo ‘palco’ de animados despiques.

No habitual cenário do ‘shakedown’ do Rali de Portufal evoluíram os pilotos da Velocidade 20 20 e da Mini-Velocidade, que emprestaram muita espetacularidade ao evento, num traçado que é gerido atualmente pelo ex-campeão de Trial João Ribeiro e família.

Foi sobre a classe ‘rainha’ que recaíram as atenções, com Nuno Rego a assegurar a vitória, diante de Luís Ferreira e Sebastian Gil, após uma prova de 15 minutos de duração mais duas voltas. Este resultado foi decisivo, já que a classificação da segunda corrida foi dada como suspensa.

Na Mini-Velocidade os três primeiros em ambas as corridas foram os mesmos. Edgar Silvent foi o mais rápido no final dos confrontos de dez minutos mais duas voltas, impondo-se com uma vantagem confortável sobre Eduardo Couto e Rafael Sousa.

Já no Minimotard Adelino Patronilho não deu hipóteses em ambos os confrontos – de 15 minutos mais duas voltas. Dominou sempre na frente de João Alexandre e Bruno Salreta, com diferenças mais reduzidas na primeira corrida.