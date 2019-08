Macau anuncia bolsas de estudo em universidades portuguesas

O Governo de Macau anunciou hoje bolsas para a frequência de cursos de mestrado e doutoramento em universidades portuguesas com o objetivo de promover a diversificação de quadros qualificados bilingues nas línguas chinesa e portuguesa.

No total, as autoridades de Macau disponibilizam 11 vagas, segundo o comunicado da Comissão de Desenvolvimento de Talentos do território.

As três vagas anuais para frequência em mestrado na Universidade de Coimbra terão como prioridade os cursos em Língua Portuguesa, Finanças, Turismo, Indústria do Turismo e Exposições e Tecnologias da Informação, havendo ainda “um máximo de duas vagas anuais de apoio financeiro para cursos de doutoramento, e um máximo de seis vagas para cursos de mestrado” nas restantes universidades de Portugal filiadas no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, lê-se no comunicado.

Aos alunos de mestrado será dado um subsídio anual no valor de 58.000 patacas (6.400 euros) e para os alunos de doutoramento o financiamento é de 80.000 patacas (8.800 euros), sendo o período máximo de atribuição de até três anos.