Reclamações nos CTT caem 7% em 2018 para duas por cada dez mil objetos distribuídos

Os CTT – Correios de Portugal receberam em 2018 duas reclamações por cada dez mil objetos distribuídos pelos serviços postais, uma redução de 7 por cento face ao ano anterior, divulgou hoje a empresa.

“As reclamações totais de serviços postais recebidas pelos CTT caíram 7 por cento em 2018 face a 2017. Em 2018, os CTT receberam, por todos os canais de entrada (‘e-mail’, carta, ‘call center’, presença física nos pontos CTT, livro de reclamação físico e eletrónico) o correspondente a duas reclamações por cada dez mil objetos distribuídos”, avançaram, em comunicado, os Correios.

Os CTT notaram ainda que a informação hoje divulgada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), relativa às reclamações sobre serviços postais, “é parcial, não englobando a totalidade das reclamações recebidas por diversos canais de entrada, mas apenas as recebidas através do livro de reclamações e as diretamente remetidas à Anacom”.

De acordo com os Correios, as reclamações cujo canal de entrada foi o livro de reclamações representaram, em 2018, 11 por cento do total das reclamações relativas ao serviço público universal.

“Mesmo considerando apenas os dados dos livros de reclamações nos termos hoje divulgados pela Anacom, o grupo CTT foi o que teve melhor evolução nas reclamações dos operadores em serviços postais”, vincou a empresa.

Os CTT reportam trimestralmente ao regulador as reclamações e pedidos de informação de serviço universal recebidas, por norma, até 15 de março.

Tendo “por objetivo o esclarecimento cabal que os dados objetivos permitem dar, os CTT entregaram hoje à Anacom a respetiva informação, para uma contabilização rigorosa e objetiva da totalidade dos dados relativos ao serviço postal universal”, indicaram os CTT.

Na sessão de hoje da bolsa, os CTT cederam 0,58 por cento para 3,09 euros.

A Anacom divulgou hoje que, entre os casos no setor postal registados no livro de reclamações, “os CTT receberam 20 mil reclamações (87,4 por cento do total do setor postal), o que corresponde a um aumento de 36 por cento face ao ano anterior”.