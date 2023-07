Nas Notícias Reciclagem do vidro tem de acelerar para Portugal atingir metas Por

Reciclagem de vidro aquém do desejado. Ou seja, cada português tem de reciclar mais duas garrafas de vidro por mês. Só assim o país atingirá a meta deste material.

Nos primeiros seis meses do ano, os portugueses encaminharam para reciclagem um total de 220.041 toneladas de embalagens. Ou seja, nota-se um aumento de 2,6% em comparação com igual período de 2022.

Por outro lado, dos vidrões distribuídos pelo país, recolheram-se 100.879 toneladas de embalagens de vidro (+1%).

Esta tendência é agora positiva, mas insuficiente. É assim preciso acelerar a reciclagem de vidro, para que o país consiga cumprir a meta de reciclagem neste material, que é muito exigente.

Reciclagem de vidro não acompanha resíduos urbanos

Dados do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem (SIGRE) mostram que o país continua a cumprir metas para a reciclagem destes resíduos urbanos.

Contudo, nas embalagens de vidro é preciso mais separação por parte dos cidadãos e um maior nível de serviço por parte dos operadores municipais.

Em termos de desempenho de reciclagem, para além do vidro, também o alumínio carece de um aumento de desempenho.

É de recordar que a taxa de reciclagem nacional para o vidro é de 75% até 2025. E o país só a cumprirá, ou mesmo superará, se cada português depositar seletivamente, pelo menos, mais duas garrafas por mês no ecoponto.

“Os portugueses estão a separar mais e estes resultados são determinados por uma atuação conjunta e cada vez mais colaborativa. As iniciativas lideradas pela Sociedade Ponto Verde junto dos parceiros municipais, cujo nível de serviço é crítico para o sucesso da recolha seletiva, mas também no canal HORECA, onde é preciso mais reciclagem, nomeadamente de vidro, têm contribuído para uma consistente boa performance da reciclagem das embalagens,” refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

“Há muito caminho a fazer em matéria de reciclagem em Portugal”

“Globalmente, há ainda muito caminho a fazer em matéria de reciclagem em Portugal, mas verificamos que os portugueses estão a separar mais e melhor as suas embalagens. Ainda assim, embora este seja o único fluxo a cumprir as metas, com exceção do vidro, faz parte da nossa missão continuarmos a motivar os cidadãos para que se mantenham comprometidos com esta causa e a trabalhar com os nossos parceiros para melhorar o nível de serviço. As novas metas são muito exigentes”, conclui Ana Trigo Morais.

Dados do SIGRE sobre reciclagem em Portugal

Em suma, no primeiro semestre de 2023 (dados do SIGRE), encaminharam-se para reciclagem:

71.554 toneladas de papel/cartão (+6%)

4.147 toneladas de embalagens de cartão para alimentos líquidos (4%)

39.228 toneladas de plástico (+1%)

Destaque para o plástico PET, muito usado em garrafas de água e refrigerantes.