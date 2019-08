Fórmula 1 Quinto lugar de Sainz Jr na Hungria “teve um sabor bem melhor do que na Alemanha” Por

Apesar do resultado conseguido por Carlos Sainz Jr no Grande Prémio da Hungria ter sido semelhante ao obtido na Alemanha “tem um sabor bem melhor” para o espanhol.

Pela quarta vez esta época o andamento dos McLaren permitiu-lhes terminar no top dez na prova magiar, enquanto que para o madrileno foi o segundo quinto lugar consecutivo, depois do obtido em Hockenheim.

Este bom desempenho dos monolugares de Woking permitiu à equipa de Zak Brown consolidar o seu quarto lugar no Campeonato do Mundo de Construtores, logo atrás da Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Mas a satisfação de Sainz Jr pelo desfecho de Hungaroring é maior do que em relação ao da prova anterior: “O resultado teve um sabor bem melhor do que na Alemanha. Batemo-nos ate ao fim, sobretudo depois da paragem nas boxes, de modo a não dar quaisquer hipóteses ao Pierre Gasly de me ultrapassar”.

“Passei Lando Norris e Pierre Gasly na partida usando a trajetória interior. Concentrei-me na gestão dos pneus e isso correu bem. Conseguimos seguir o ritmo dos Ferrari, o que testemunha a nossa rapidez este fim de semana. Ultrapassamos os nossos rivais e foi uma corrida até à bandeira de xadrez com um Red Bul ‘colado’ à caixa de velocidades do meu carro”, remata o espanhol.