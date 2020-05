Fórmula 1 Grande Prémio da Hungria ‘à porta fechada’ Por

À imagem do que sucedeu com a Áustria, a Hungria só terá Grande Prémio de Fórmula 1 este ano se a prova não tiver público no Circuito de Hungaroring.

O momento de pandemia de coronavirus que se vive no país, na Europa e no Mundo levou a que o governo de Budapest não autorize eventos com mais de 500 pessoas até, pelo menos, 15 de agosto.

Assim sendo a prova magiar, agendada para o período entre 30 de julho e 2 de agosto terá mesmo de ser realizada ‘à porta fechada’, conforme foi hoje anunciado.

O organizadores explicaram em comunicado a decisão: “À luz da decisão do governo não é possível (a data prevista). A saúde e o bem estar de todos os nossos fãs de Fórmula 1, do nosso pessoal e dos participantes no campeonato são a nossa principal preocupação ao longo deste período, e por esta razão não tivemos escolha”.

Mesmo que a situação na Europa de leste melhore os espetadores continuarão a estar interditos. “É por isso evidente que esta corrida de F1 não pode desenrolar-se senão ‘à porta fechada’”, admitiu ainda a organização do Grande Prémio da Hungria, acrescentando: “Embora não seja um cenário ideal, pensamos que a organização de um evento ‘à porta fechada – que os nossos fãs podem ver sempre pela televisão – é preferível à ausência de corrida”.