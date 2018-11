Cinema Quinta edição do Porto/Post/Doc arranca no sábado Por

Arranca este sábado a quinta edição do Porto/Post/Doc que, até dia 2 de dezembro, integra mais de uma centena de filmes de produção recente recente. Centrado no tema Ficções do Real, a edição deste ano pretende mostrar que a ficção é também uma forma de construir o real. Neste contexto, destaque à retrospetiva integral do casal António Reis e Margarida Cordeiro e aos três debates que marcam o Fórum do Real.

Olhar atento ainda para a secção Cinema Falado que, em 2018, apresenta uma seleção heterogénea, que, de um lado, entra num diálogo direto com o universo das artes visuais, e, por outro, se aproxima de aspetos específicos da cultura portuguesa: de Paulo Branco às conservas e aos pescadores.

O Porto/Post/Doc apresenta nesta secção a estreia mundial de Levantados do Chão, de Daniel Blaufuks. O realizador e artista visual estará presente para apresentar a sessão que inclui ainda a estreia internacional de Juderein.

A transdisciplinaridade dos autores estende-se a outros filmes e sessões da secção: Sombra Luminosa, de Mariana Caló e Francisco Queimadela, Extinção, de Salomé Lamas, On Remote Places, de Rui Manuel Vieira, e O Laboratório, também de Rui Manuel Vieira em parceria com Fernando José Pereira.

Destaque também para a estreia mundial de Portugal Tem Lata, documentário de Rui Pregal da Cunha, sobre a indústria da conserva em Portugal, e para Terra Franca, da realizadora portuguesa Leonor Teles.

Geni (estreia mundial) e Chico Fininho são ambos olhares sobre a cidade do Porto mas em épocas diferentes: o primeiro mais atual e o segundo rodado nos anos 80, com Vítor Norte como protagonista. Uma reposição em sala história para a cidade e a para música portuguesa.

Deux, trois fois Branco, documentário de Boris Nicot sobre o produtor português Paulo Branco, também será exibido no âmbito da secção Cinema Falado. Aliás, Paulo Branco estará presente no Fórum do Real para debater a produção cinematográfica a 28 de novembro.

A programação, que integra ainda uma competição internacional, uma secção de documentários de música, programação infantil e escolar, sessões especiais no planetário e diversos focos e curadorias, pode ser consultada neste site.

O Porto/Post/Doc decorre entre 24 de novembro e 2 de dezembro no Teatro Municipal do Porto – Rivoli, Cinema Passos Manuel, Cinema Trindade, Planetário do Porto – Centro Ciência Viva, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e Escola das Artes – UCP.

A edição de 2018 do Porto/Post/Doc conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, do ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual – Ministério da Cultura, da CVRVV – Vinho Verde, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Acción Cultural Española – AC/E, da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema e da ArtWorks.