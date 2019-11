O Quénia é o primeiro país africano a incluir pessoas intersexuais nos seus censos, de acordo com os resultados publicados hoje.

O novo censo, cujos dados foram recolhidos em agosto, indica que vivem 47,56 milhões de pessoas na potência económica e geopolítica da África Oriental, informou hoje o diretor geral do Departamento Nacional de Estatísticas do Quénia, Zachary Mwangi.

Num evento celebrado na residência oficial do Presidente queniano, em Nairobi, Zachary Mwangi especificou que, do total de habitantes, cerca de 24 milhões são mulheres e cerca de 23 milhões são homens.

O diretor geral salientou que 1.524 habitantes são mulheres intersexuais.

As pessoas intersexuais possuem características genéticas e fenotípicas masculinas e femininas, num grau variado e mais pronunciado em alguns indivíduos.

O Quénia foi o primeiro país africano a reconhecer oficialmente estas pessoas como parte da sua população.

As pessoas intersexuais têm lutado nos tribunais, no parlamento e em manifestações nas ruas contra a discriminação e a legitimação dos seus direitos básicos e, como resultado, foram reconhecidas numa categoria apropriada ao seu estatuto no novo censo.