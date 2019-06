Quatro viaturas destruídas em incêndio que deflagrou na VCI no Porto

Quatro viaturas que estavam estacionadas junto a uma zona de silvado da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, ficaram destruídas devido a um incêndio, indicou fonte das corporações de bombeiros locais.

A ocorrência foi registada às 16:57 horas na VCI, sentido Arrábida/Freixo, em zona próxima do viaduto do Amial e foi dada como “resolvida” cerca das 18:15, altura em que, indicou fonte do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto, “os meios foram desmobilizados”.

“Pelo menos quatro carros foram afeitados. Ainda não é possível quantificar os danos”, indicou a mesma fonte.

Já o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto precisou que no local estiveram meios dos Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses e de São Mamede de Infesta, corporação de Matosinhos.