Quatro pilotos separados por menos de três segundos após o primeiro dia do Rali da Finlândia

O finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do rali da Finlândia na frente de um grupo de quatro pilotos que estão separados por menos de três segundos.

Latvala, que venceu seis das primeiras 10 especiais disputadas hoje, nesta que é a nona prova da temporada, terminou o dia com 1,2 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o britânico Kris Meeke (Toyota Yaris) e 2,4 segundos sobre o finlandês Esapekka Lappi (Citroën C3). O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), que liderou até ao sexto troço cronometrado apesar de ser o primeiro em pista por estar no comando do Mundial, está logo atrás, a 2,6 segundos de Latvala.

“Houve algumas especiais em que estive um pouco mal, mas no geral consegui manter um bom ritmo. Amanhã [sábado] vai ser uma grande batalha”, prevê o piloto da Toyota.

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3) não foi além do sétimo lugar, a 15,6 segundos do primeiro classificado.

Em 15 dos últimos 16 anos, o piloto que terminou o dia de sexta-feira como líder acabou por ser o vencedor da prova.

Para sábado estão previstos mais oito troços cronometrados, com quase 133 quilómetros.

Após oito provas realizadas, o estónio Ott Tanak comando o campeonato com 150 pontos, mais quatro do que Sébastien Ogier e sete do que o belga Thiery Neuville (Hyundai i20), que está em oitavo na prova finlandesa, já a 30 segundos do líder.