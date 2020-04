Motores Rali da Finlândia à ‘espera’ de confirmação Por

O Rali da Finlândia está numa situação de ‘espera’ pela confirmação da sua realização no começo do mês de agosto.

A prova nórdica é uma das mais icónicas do Campeonato do Mundo da especialidade, mas apesar de estar agendada para o período entre 6 e 9 de agosto está longe de ver a sua realização confirmada.

O governo finlandês anunciou quarta-feira a interdição a eventos que reúnam mais de 500 pessoas no país até 31 de julho, devido à pandemia de coronavirus, mas nada garante que o executivo de Helsínquia não irá renovar o estado de emergência vivido atualmente.

“Continuamos os nossos preparativos adaptando-nos à situação e monitorizando em permanência as informações do governo”, indica a AKK Sport Ltd., a entidade que organiza a prova finlandesa do WRC.

No começo de junho a situação vai ser reavaliada pelo governo da Finlândia, e aí poderá ter-se um quadro mais nítido sobre o que sucederá àquele que no passado já foi chamado de Rali dos 1000 Lagos.