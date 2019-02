Local Quatro bombeiros feridos em capotamento de veículo no combate a incêndio em Odemira Por

Quatro bombeiros da corporação de Odemira sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência do capotamento de um veículo envolvido no combate a um incêndio florestal, naquele concelho do distrito de Beja, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que os quatro bombeiros foram assistidos no local do acidente, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Albufeira (Faro).

Posteriormente, três bombeiros foram transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Odemira e um para o Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão.

Segundo a mesma fonte, o incêndio florestal devastou uma área de eucaliptal, na freguesia de Santa Clara-a-Velha.

A fonte do CDOS referiu que o alerta para o incêndio foi dado às 16:52, tendo o fogo sido dado como dominado às 19:40.

O combate às chamas envolveu 47 operacionais das corporações de bombeiros de Odemira, Almodôvar, Castro Verde, Vila Nova de Milfontes e Monchique, apoiados por 17 veículos e uma máquina de rastos.