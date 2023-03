Mundo Qual a diferença entre botox e ácido hialurónico? Por

Os procedimentos estéticos conquistam cada vez mais entusiastas e as pessoas são inundadas de informação e publicidade para recorrerem a mecanismos e produtos que visam rejuvenescer a aparência. E entre as estratégias clínicas estão dois procedimentos que são cada vez mais comuns, mas sobre os quais ainda existem muitas dúvidas. A começar logo pela diferença entre botox e ácido hialurónico. Qual é a diferença?

De forma muito simples, fique a saber que o ácido hialuronico tem como finalizada preencher espaços na pele, dar volume e hidratar, enquanto que o botox visa relaxar os músculos onde é colocado, permitindo que a pele fique com uma aparência mais fresca.

Quanto tempo dura o botox?

O botox ou toxina botulínica, assim conhecido também, é muito usado para tirar aquelas rugas de expressão que incomodam algumas pessoas: rugas na testa e perto dos lábios quando se está sorrir.

E como é que isso acontece? O botox injetado faz com que os músculos fiquem bloqueados, uma vez que impede que seja feita a transmissão do impulso nervoso em músculos determinados.

O bloqueio poderá ser total ou parcial e tudo dependerá da quantidade de botox que é colocado.

A durabilidade do botox é de aproximadamente 6 meses. Findo esse período, as pessoas devem submeter-se a novo procedimento para ficar com a aparência pretendida aquando da colocação do botox.

Para manter o efeito, o botox tem de ser reaplicado por completo.

Quanto tempo dura o ácido hialurónico?

Por sua vez, o ácido hialurónico tem como função hidratar a pele e aumentar o seu volume, permitindo, ao mesmo tempo, que fique lisa. O ácido hialurónico está presente e é produzido na pele.

Porém, com o passar dos anos, inevitavelmente, a pele deixa de ter capacidade de hidratar tanto e fica mais seca, fazendo com que, em muitos casos, seja necessário recolocar níveis de robustez da pele. Normalmente, depois dos 30 anos esta produção cai e este é aplicado nos contornos da face, por norma. É feito, sobretudo, em locais onde se dá uma perda óssea ou de gordura.

Há também quem queira colocar ácido hialurónico nos lábios por forma a que fique mais preenchidos.

Geralmente, este procedimento dura 12 meses até que seja necessário recorrer novamente a esta técnica.

Quando é colocado o ácido hialurónico, as zonas que recebem este ácido atraem mais água que preenche os espaços entre as células.

Para manter o efeito, o ácido hialurónico tem de ser reaplicado em doses e pode não ser necessário colocar de forma total como no caso do botox.

Saiba distinguir para escolher o que melhor lhe serve

Muitas pessoas acabam por confundir botox com ácido hialurónico e é essencial saber distingui-las para escolher o procedimento estético que mais deseja.

Em resumo, o botox bloqueia, enquanto que o ácido hialurónico atrai água para as zonas onde o líquido é injetado.

Acabam ambas por gerar confusão porque ambas são usadas para evitar sinais de envelhecimento na pele e visam dar uma aparência mais renovada.

O que faz com que sejam confundidas é que ambas requerem uma avaliação frequente com o passar dos meses.

Confie em especialistas e não se deixe iludir

Independentemente de qual o procedimento a fazer, é importante que seja feito por um cirurgião plástico ou por um médico especializado.

Recorde-se, que é um procedimento invasivo do corpo através de agulhas e é necessário que todas as regras de segurança e higiene sejam cumpridas.

Questione sempre os profissionais com as suas dúvidas antes de se submeter a qualquer um destes procedimentos estéticos. Evite dissabores e faça apenas em locais com critério e profissionalismo.