Quais são os alimentos que ajudam a baixar a tensão arterial?

A hipertensão é um problema de saúde que pode demorar anos a ‘dar sinal’, pelo que é importante manter a tensão arterial sob vigilância. E há uma forma saborosa de o fazer: consumindo alimentos que ajudam a baixar a pressão.

Uma boa alimentação e a prática regular e moderada de exercício físico são garantias de uma vida mais saudável. Veja agora alguns alimentos que ajudam a prevenir a hipertensão, fazendo baixar a pressão arterial.

Clara de ovo

A clara do ovo não tem colesterol, ao contrário do que acontece com a gema. Além disso, a clara possui um peptídeo que inibe a enzima responsável pela angiotensina, uma substância que leva ao estreitamento dos vasos sanguíneos.

Há vários estudos sobre a presença desse peptídeo, mas nenhum ainda é conclusivo sobre as quantidades recomendadas de clara de ovo para quem pretende manter a tensão arterial sob controlo. Como a clara tem muita proteína, o consumo em excesso pode sobrecarregar os rins.

Para baixar a tensão, os nutricionistas recomendam uma omelete de legumes, só com a clara do ovo, dispensando a gema.

Oleaginosas (nozes, amêndoas, avelãs)

As nozes ainda provocam algumas dúvidas dentro da comunidade científica, mas estudos recentes comprovaram que ajudam a evitar os picos de tensão arterial, tal como as amêndoas e as avelãs.

Uva-passa

Rica em polifenóis, a uva-passa é apontada como um auxiliar precioso para baixar a pressão em pessoas pré-hipertensas, segundo uma investigação recente do Centro de Pesquisa em Aterosclerose e Metabolismo de Louisville, dos EUA.

No entanto, há que ter em atenção o valor calórico, pelo que deve ser consumida com moderação.

Leguminosas

Um estudo realizado no Canadá demonstrou que o consumo de uma chávena diária de leguminosas, como o feijão, aliviou as artérias de pessoas portadoras de diabetes tipo 2, que apresentaram ainda melhores níveis de açúcar no sangue.

Ao consumir leguminosas, deve tomar cuidado com eventuais preparados industriais (como a ‘água’ nas latas de feijão em conserva), geralmente carregadas de sal.

Chá-verde

Os chás apresentam benefícios diuréticos, sendo que o chá-verde, rico em polifenóis, ajuda a baixar de forma significativa a tensão arterial.

Os nutricionistas recomendam o consumo de três chávenas de chá-verde por dia. No entanto, trata-se de um chá que contém cafeína, pelo que deve ser evitado por pessoas sensíveis à cafeína.

Por outro lado, o chá-verde perturba a absorção de ferro, pelo que não deve ser consumido junto às refeições.

Sumo de beterraba

Outra bebida com efeitos comprovados na redução da tensão arterial é o sumo de beterraba. O consumo de 250 mililitros deste sumo (cerca de duas beterrabas) ajuda a reduzir a sistólica em cerca de 10 mmHg.

No entanto, a beterraba deve ser consumida com moderação, por conter bastante nitrato, que em excesso é tóxico para o organismo.

Chocolate à base de cacau

O chocolate à base de cacau (com entre 50 a 85 por cento de cacau) é rico em flavonoides, pelo que também ajuda a baixar a pressão arterial. São, no entanto, de evitar outros chocolates, como o de leite ou o branco.

Iogurte magro

Estudos realizados na Universidade Tufts, nos EUA, mostraram que o consumo de 200 gramas de iogurte com baixo índice de gordura (magro ou ‘light’) a cada três dias pode baixar em cerca de 30 por cento o risco de desenvolver hipertensão.

São alimentos que ajudam a baixar a pressão arterial, mas que, como qualquer outro, têm de ser consumidos com moderação e dentro de uma alimentação saudável e variada. E não se esqueça de praticar exercício físico regularmente: o seu corpo vai agradecer.