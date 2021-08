Nas Notícias Quais os benefícios do chá de pés de cereja? Veja como preparar Por

Saiba como preparar o chá de pés de cereja e conheça os benefícios desta bebida.

As cerejas são muito saudáveis e saborosas, mas os benefícios não se resumem ao fruto, pois os pés das cerejas permitem fazer um chá com propriedades medicinais muito poderosas. Conheça os benefícios do chá de pés de cereja e saiba como o preparar.

São bem conhecidos os benefícios das cerejas no tratamento de várias condições e doenças, como infeções urinárias, inchaços, artrite reumatóide e gota. Isto porque o fruto é rico em nutrientes e minerais, como vitaminas A, B1, B2, C, cálcio, ferro, flavonoides, lípidos, potássio, betacaroteno, antocianina, taninos, sais potássicos e derivados de silício.

Com o chá de pés de cereja, temos uma bebida saborosa que traz vários benefícios para o organismo.

Alivia a dor

As cerejas são ricas em nutrientes com propriedades anti-inflamatórias, como a antocianina, pelo que o chá auxilia no tratamento de processos inflamatórios.

Facilita a recuperação muscular

Por conter flavonóides, o chá de pés de cereja facilita a recuperação muscular. É um chá recomendado para tomar depois da prática de exercício físico.

Aumenta os níveis de energia

Já os taninos tornam o chá de pés de cereja numa bebida energética e com efeitos diuréticos, ajudando também a melhorar o humor e a disposição.

Melhora a saúde cardiovascular

Por ser rico em substâncias antioxidantes, o chá de pés de cereja é ideal para quem sofre de problemas coronários, pois melhora a saúde das artérias e protege o coração dos radicais livres.

Reduz o envelhecimento precoce

Também devido às substâncias antioxidantes, nomeadamente pela proteção face aos radicais livres, este chá ajuda ainda a prevenir o envelhecimento precoce.

Combate a insónia

Para quem tem problemas a adormecer ou sofre de insónias, o chá de pés de cereja é um aliado importante, pois é rico em melatonina, a hormona que induz o sono.

Combate a prisão de ventre

Além dos efeitos diuréticos, o chá de pés de cereja contribui também como laxante, sendo por isso indicado para quem sofre de prisão de ventre.

Fortalece o sistema imunitário e melhora pele, cabelo e unhas

Por ser rico em betacaroteno, este chá é também um complemento alimentar que fortalece o sistema imunitário, contribuindo ainda para a melhoria da saúde da pele, do cabelo e das unhas.

São assim vários os benefícios do chá de pés de cereja, que tem também efeitos comprovados em condições e doenças como tensão alta, obesidade, gripes e constipações.

Convém recordar que, por ter um efeito laxante, não deve ser tomado em excesso, pois poderá causar diarreia.

Como se prepara o chá de pés de cereja?

A preparação do chá não tem qualquer segredo: basta adicionar alguns pés de cereja a um litro de água a ferver.

A quantidade de pés de cereja a adicionar depende do gosto de cada um: para um chá mais intenso, é só adicionar mais.

Deixe os pés em infusão durante dez minutos. Passado esse tempo, coe o chá. De seguida, é só esperar que arrefeça até à temperatura preferida e beber.