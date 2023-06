Nas Notícias Como fazer férias com pouco dinheiro? Por

Veja algumas dicas de férias low-cost para descansar sem gastar muito dinheiro

As férias são um direito dos trabalhadores e anualmente quem exerce funções, por conta de outrem ou mesmo sendo a entidade patronal, tem previstos períodos de descanso para equilibrar o corpo e a mente, desligando o pensamento do trabalho quotidiano. Para fora ou cá dentro, a verdade é que muita gente tira sempre umas semanas de férias. Só que nem toda a gente tem possibilidades de sair da sua zona de residência porque o orçamento é curto. Saiba então como fazer férias com pouco dinheiro. Veja algumas dicas de férias low-cost.

Faça um planeamento financeiro

Para fazer umas férias com pouco dinheiro você vai precisar de um bom planeamento. Estipule gastos que pode fazer para depois pensar em opções para onde poderá ir durante as férias com o dinheiro que tem.

E neste conselho, o tempo será um bom aliado. É que se começar a planear cedo as férias irá conseguir até amealhar alguma verba. Coloque de lado mensalmente algum dinheiro que possa sobrar do orçamento. Ao fim de alguns meses poderá ter boas surpresas.

Mas ainda na questão do planeamento é essencial determinar em alojamento, transportes, alimentação e até atividades que pretende realizar durante o seu período de férias.

Compare preços

Com um planeamento financeiro no que toca a gastos preparado você poderá pensar em opções de férias. Escolha os locais que deseja visitar, as praias, as piscinas, as cidades ou locais históricos, se for essa a sua preferência.

Depois de saber para onde deseja ir, faça uma comparação de preços. Pegue num exemplo prático para perceber como esta dica pode ser muito útil.

António Silva (nome fictício) quer visitar Roma mas a esposa deseja frequentar uma praia. Faça uma pesquisa em sites de viagens sobre quanto poderá gastar em diferentes companhias aéreas e veja também por quanto poderia ficar a viagem se fosse de carro até Itália e depois frequentar algumas praias da costa transalpina.

A comparação é ótima para perceber se poderá reduzir gastos de alguma forma com uma mesma opção que deseja tomar.

Faça férias na época baixa

Fazer férias em alturas de verão, por norma, costumam sair mais caras em destinos paradisíacos. Mas já pensou em fazer férias em alturas de épocas baixas? Existem locais onde o bom tempo reina o ano todo mas, logicamente, nos meses de junho, julho e agosto, costumam ter uma maior afluência, levando a um aumento dos preços praticados. É a lei da oferta e da procura no mercado.

Opte por fazer férias em alturas que não tenham tanta procura, porque as viagens acabaram por ser menos dispendiosas, e os gastos serão também menores em relação a alojamento e alimentação.

Alojamento em casa de um familiar ou amigo

Uma forma de poupar nas férias é procurar um alojamento em casa de um amigo ou de um familiar. Há quem tenha familiares espalhados pelo país e mesmo pelo mundo. Agendar uma visita de férias poderá ser ótimo para rever familiares ou amigos e para poupar dinheiro com pernoitas.

Existem até amigos ou familiares com casas de férias que podem emprestar ou fazer um ‘preço de amigo’ no aluguer. É tudo uma questão de pedir.

Mesmo que a casa dos amigos ou familiares não seja precisamente no local que deseja visitar, se ficar próxima, poderá permitir uma poupança em alojamento.

Procure alojamento em hostels e airbnb

Nas férias há quem opte por ficar alojado em hotéis ou até casas. Mas uma forma de poupar também é procurar alojamento mais barato. Como? Já ouviu falar em hostels e airbnb?

A privacidade nestes locais não será igual a ter uma casa alugada ou um quarto de hotel, logicamente. Mas estas são ótimas opções também para conhecer outras pessoas, conviver com outras culturas e sentir realidades diferentes daquelas a que está acostumado.

Campismo

O campismo é uma opção muito válida para quem deseja fazer umas férias em família e gastar pouco dinheiro. Compre uma tenda e monte a tenda num parque de campismo. E são muitos os que estão espalhados por Portugal ou até mesmo no estrangeiro.

Tome cuidado, contudo, que deve optar por acampar em parques onde a sua segurança é acautelada pela gerência dos parques de campismo.

O campismo selvagem poderá levar a que enfrente riscos desnecessários.

Ainda nos parques de campismo poderá encontrar um formato cada vez mais atrativo de fazer férias com poupança que são casas de madeira ou bungalows. Basicamente, você encontra o conforto e a comodidade de uma casa só que dentro de um parque de campismo.

Calcule gastos em transporte

Quem deseja fazer férias e poupar dinheiro deve ter noção também do valor a pagar não apenas pelo transporte para o local mas depois para se movimentar.

Consulte tabelas de preços de transportes públicos dos locais que vai visitar. Calcule gastos de ida, volta e também durante as suas férias para que a fatura a pagar seja menor.

Veja se compensa viajar de carro e pagar combustíveis e portagens ou se consegue viajar de transportes públicos.

Faça uma lista de alimentação

Outro gasto que é possível reduzir para quem deseja fazer umas férias low-cost é ter cuidado com a alimentação.

Almoçar ou jantar fora todos os dias durante as férias poderá acarretar uma despesa grande. Há quem viaje com o chamado bilhete de tudo incluído. Logicamente, será mais tranquilo mas mais caro do que alguém que leva alimentos para cozinhar ou que faz um planeamento das refeições antes de sair de casa.

Para ter umas férias low-cost é importante estabelecer regras e a alimentação é importantíssima nesse capítulo. Veja o que pode levar consigo para as refeições e opte por não fazer sempre as suas refeições em restaurantes.

E pronto, ficou com várias dicas fundamentais para fazer umas férias low-cost, podendo, se assim entender, organizar aquela viagem merecida depois de um ano de trabalho intenso e desgastante.

Não se esqueça que antecipar cenários no que toca a gastos é fundamental para não ser surpreendido. E mesmo quando quer fazer férias com pouco dinheiro, não se esqueça de levar um extra financeiro para qualquer eventualidade.