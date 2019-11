PSOE e Unidas Podemos reunidos para fechar um pré-acordo de Governo em Espanha

Os líderes do PSOE (socialistas) e do Unidas Podemos (extrema-esquerda), respetivamente Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, preparam-se para anunciar um pré-acordo para formar um governo de coligação, segundo fontes dos dois partidos citada pela imprensa espanhola.

O primeiro-ministro espanhol e o líder da extrema-esquerda estão reunidos no parlamento e deverão fazer uma declaração sobre esse princípio de acordo a seguir.

Mesmo que as duas formações decidam avançar conjuntamente vão, em seguida, precisar do apoio de outras para formarem um executivo.

PSOE e Unidas Podemos somam 155 deputados num total de 350 e o novo primeiro-ministro, para ser investido à primeira volta, necessita do apoio de metade, 175, ou numa segunda volta apenas a maioria simples.

Pedro Sánchez apelou, no discurso de vitória no domingo à noite, a “todos os partidos” para que atuem “com responsabilidade e generosidade” para desbloquearem o impasse político em Espanha, assegurando que pretende formar um Governo “progressista”.

“Ganhámos as eleições e a partir de amanhã [segunda-feira] vamos trabalhar para esse Governo progressista do PSOE”, concluiu Sánchez num pequeno discurso perante cerca de 200 militantes e apoiantes do PSOE reunidos em frente à sede nacional do partido, em Madrid.