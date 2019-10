PS elegeu 108 deputados e PSD 79

O PS venceu as eleições legislativas com 36,34 por cento dos votos e 108 deputados eleitos, quando estão atribuídos todos os mandatos, incluindo os quatro dos círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa.

De acordo com os resultados finais, divulgados no ‘site’ da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral, já com os dados das votações nos 27 consulados, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76 por cento dos votos e 79 deputados.

Elegeram ainda deputados para a Assembleia da República BE (9,52 por cento dos votos e 19 deputados); CDU (6,33 por cento e 12 deputados); CDS-PP (4,22 por cento e 5 deputados); PAN (3,32 por cento e 4 deputados); Chega (1,29 por cento e 1 deputado); Iniciativa Liberal (1,29 por cento e 1 deputado) e Livre (1,09 por cento e 1 deputado).

O PS venceu sem maioria absoluta, para a qual precisaria de, pelo menos, 116 deputados.

Em relação aos resultados que esta madrugada foram escrutinados, no Círculo eleitoral da Europa, os dois mandatos foram para PS e PSD e no círculo fora da Europa a distribuição foram também para o PS e o PSD.

A taxa de abstenção foi de 51,43 por cento

Freguesias apuradas: 3092

Freguesias por apurar: 0

Concelhos apurados: 308

Concelhos por apurar: 0

Consulados apurados: 27

Consulados por apurar: 0

Mandatos atribuídos: 230

Mandatos por atribuir: 0

Lista por centoVotos Votos Mand.

PS 36,34 por cento 1908036 108

PPD/PSD 27,76 por cento 1457704 79

B.E. 9,52 por cento 500017 19

PCP-PEV 6,33 por cento 332473 12

CDS-PP 4,22 por cento 221774 5

PAN 3,32 por cento 174511 4

CH 1,29 por cento 67826 1

IL 1,29 por cento 67681 1

L 1,09 por cento 57172 1

A 0,77 por cento 40487 0

PCTP/MRPP 0,69 por cento 36118 0

R.I.R. 0,67 por cento 35359 0

PNR 0,33 por cento 17126 0

MPT 0,25 por cento 12952 0

NC 0,24 por cento 12379 0

PDR 0,22 por cento 11761 0

PURP 0,22 por cento 11491 0

JPP 0,20 por cento 10550 0

PPM 0,16 por cento 8431 0

PTP 0,16 por cento 8299 0

MAS 0,06 por cento 3331 0

Outros dados das eleições Legislativas 2019:

Inscritos: 10810240

por cento Votos brancos: 2,51 por cento

por cento Votos nulos: 2,36 por cento

por cento Votantes: 48,57 por cento

por cento Abstenção: 51,43 por cento

Fontes:

Lusa

Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral