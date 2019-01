Fórmula 1 Promotor do Grande Prémio do México demarca-se dos demais Por

As críticas e exigências feitas pela Associação de Promotores da Fórmula 1 (FOPA) não são subscritas pelo seu congénere do Grande Prémio do México.

Os responsáveis pela organização da prova realizada no Autódromo Hermanos Rodriguez , na Cidade do México, decidiram demarcar-se das posições e das críticas feitas por promotores de outras provas, sobretudo europeias. E num comunicado marcaram a sua posição.

“Os promotores do Grande Prémio do México querem exprimir a sua simpatia pelos promotores de outros países, tomando em conta que cada país e cada corrida são diferentes. Além disso os promotores do Grande Prémio do México felicitam-se pela colaboração em curso e as boas relações com outros promotores. No entanto o GP do México não participou nesta reunião (da FOPA) e apreciou o trabalho feito pelos novos donos da Fórmula 1 para perceber as necessidades e as preocupações dos promotores, bem como dos fãs”, refere o documento.

Mas os organizadores mexicanos salientam: “Os promotores do Grande Prémio do México reconhecem que a nova administração da Fórmula 1 esteve atenta e sensível às suas preocupações. As duas partes trabalham em estreita colaboração. Como consequência não estão de acordo com o que a Associação dos Promotores de Fórmula 1 publicaram (comunicado) em seu nome”.

Ao mesmo tempo que se demarcam da FOPA, os promotores do Grande Prémio do México confirmaram que estão a trabalhar no contrato com a Liberty Media, já que o atual expira no final deste ano.