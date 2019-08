Fórmula 1 México garante Fórmula 1 por mais três anos Por

O México vai-se manter no calendário da Fórmula 1 e no Circuito Hermanos Rodriguez pelo menos até 2022.

Este anúncio foi feito ontem pelos responsáveis pela Cidade do México, que confirmaram a extensão do contrato que liga o traçado da capital mexicana aos detentores da Fórmula 1.

A grande novidade da prova mexicana é mesmo a denominação da prova, que passará a chamar-se Grande Prémio da Cidade do México, confirmando um envolvimento mais importante da capital do país centro-americano ainda que não afete diretamente dinheiros públicos ao acordo.

Claudia Sheinbaun, chefe do governo da Cidade do México explicou este maior empenho local na prova: “A presença da Fórmula 1 na cidade durante três anos suplementares será realizado pela primeira vez graça um novo modelo de financiamento, no quais os recursos públicos não são utilizados”.

“Estamos contentes por termos renovado a nossa parceria com a Cidade do México”, referiu Chase Carey. O responsável pela detentora da F1, a Liberty Media, sublinhou também que “depois do seu regresso ao calendário em 2015 este evento sempre foi extremamente popular junto do público e dos fãs, não apenas no México mas também no Mundo inteiro”.

“A prova é que o promotor da corrida venceu o prémio FIA de melhor evento por quatro anos consecutivos, e que ao longo destes quatro anos 1,3 milhões de espetadores assistiram ao Grande Prémio”, salientou ainda Carey.

O Grande Prémio do México disputa-se este ano a 27 de outubro.