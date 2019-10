Produção de petróleo no Brasil bate recorde de quase 3 milhões de barris diários em agosto

A produção de petróleo no Brasil bateu o recorde em agosto, totalizando uma média de 2,8 milhões de barris diários, a que se junta ainda a produção de gás natural, elevando o total para 3,8 milhões.

“No mês de agosto de 2019, a produção de petróleo e gás natural no Brasil totalizou 3,828 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d)”, lê-se no relatório divulgado pelo regulador energético do país.

“A produção de petróleo foi de aproximadamente 2,989 milhões de barris por dia, um aumento de 7,7 por cento em relação ao mês anterior e de 18,5 por cento em relação a agosto de 2018”, acrescenta-se no documento, que dá conta de que o volume produzido “superou o recorde anterior, registado em julho deste ano, quando foram produzidos 2,775 milhões” de barris de petróleo e gás por dia.

Olhando apenas para a produção de gás natural, o panorama também é positivo, já que foram produzidos 133,3 milhões de metros cúbicos por dia, superando o valor do mês de julho de 2019, quando foram produzidos 124 milhões de metros cúbicos, o maior volume até então registado.