Primeiro-ministro revela que Bruxelas vai aprovar reprogramação dos fundos Portugal 2020

O primeiro-ministro António Costa disse hoje, em Coimbra, que, nas próximas semanas, a Comissão Europeia vai aprovar a reprogramação dos fundos comunitários do Portugal 2020, o que representa um reforço de 366 milhões de euros para investimentos.

Num plenário de militantes socialistas, António Costa salientou que “está em condições de admitir” a aprovação formal por parte de Bruxelas da reprogramação apresentada pelo Governo português.

“São 366 milhões que alavancam um investimento de 466 milhões de euros no país, entre equipamentos, valorização do património cultural e do património natural e também para o desenvolvimento urbano”, referiu o secretário-geral do PS.