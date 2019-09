Presidente de Angola participa em reunião do Banco Mundial sobre desenvolvimento africano

O Presidente de Angola, João Lourenço, vai participar num Fórum organizado pelo Banco Mundial sobre a diversificação económica em África e a criação de empregos no continente, encarados como fundamentais para o desenvolvimento desta região.

“O quinto Fórum Investir em África vai examinar a melhor forma de apoiar a diversificação económica e a criação de empregos em África, analisar o progresso dos objetivos, e definir um rumo”, lê-se na nota divulgada pela organização na véspera do lançamento do Fórum, que decorre esta semana em Brazzaville, na República do Congo.

As sessões vão ser organizadas em torno de cinco pilares: desenvolvimento do capital humano, a economia digital e a inovação, parcerias público-privadas e investimentos climatéricos, industrialização e cadeias de valor globais, e soluções energéticas ‘amigas do clima’.

“Diversificar as economias africanas e criar empregos é crucial para o futuro do continente”, lê-se na nota, que acrescenta que “apesar de a maioria das economias da região terem crescido nas últimas duas décadas, a expansão tem sido largamento alimentada pelo crescimento das matérias-primas”.

Com uma população jovem que deve chegar aos 1.300 milhões até 2030, “África precisa de criar um milhão de empregos todos os meses para responder às exigências cada vez maiores”, conclui a nota.

O Fórum foi estabelecido em 2015 como uma plataforma global para promover a cooperação multicultural e as oportunidades de investimento em África, juntando representantes do setor privado de África e da China, instituições regionais e internacionais, parceiros para o desenvolvimento e centros de pesquisa, tendo sido realizado nas cidades africanas de Adis Abeba e Dakar e na China, em Guangzhou e Changsha.