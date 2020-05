Economia Preços dos combustíveis sobem a partir de segunda-feira Por

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir já a partir da próxima segunda-feira, depois de quatro semanas em que a tendência foi de queda.

Quer o litro do gasóleo, quer o da gasolina simples de 95 octanas devem registar um aumento a rondar os quatro cêntimos.

Em média, um litro de gasóleo deverá passar a custar 1,166 euros.

Já o litro da gasolina deverá atingir os 1,273 euros, o valor mais alto nos últimos 30 dias.

Recorde-se que o preço da gasolina caiu 19 por cento desde o início do ano, com a queda do preço do gasóleo a ficar nos 17 por cento.

Esta subida coincide com o aumento da procura resultante do fim do estado de emergência, uma vez que o plano de desconfinamento prevê a retoma gradual da economia, obrigando a uma maior circulação de veículos próprios e dos transportes públicos.