PR guineense apela para o voto nas legislativas de 10 de março

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, apelou hoje para o voto nas eleições legislativas de 10 de março, sublinhando que a vontade que vai ser expressa nas urnas deverá ser fator de estabilidade e unidade.

“Convido a todos sem exceção para que no dia 10 de março de 2019 não deixem de exercer o seu direito de voto, um direito igual para todos, cada cidadão vale um voto, e não votar significa não exercer o direito que a constituição lhe reserva”, afirmou o Presidente durante um discurso à Nação, por ocasião do final do ano de 2018.

Segundo José Mário Vaz, votar nas eleições legislativas vai ser “mais fácil” porque todos guineenses têm a “opinião formada sobre os partidos e os dirigentes político-partidários” e de forma “consciente” podem dar o seu voto de confiança à formação política que vai conduzir, nos próximos quatro anos, os destinos do país.

O Presidente reafirmou que em 2019 também poderão ser feitas eleições autárquicas, se for feito um “esforço adicional”.

No discurso proferido aos guineenses, José Mário Vaz salientou também que o resultado das eleições legislativas deve ser um “fator de estabilidade e de unidade e não de contestação e perturbação da paz social”.

O chefe de Estado apelou também aos partidos políticos para terem em conta a lei da paridade para que “haja um justo reconhecimento das mulheres na sociedade”.

Os emigrantes guineenses, José Mário Vaz pediu para regressarem a casa e “darem o seu contributo, pondo o seu conhecimento ao serviço do país”.