PR angolano garante diálogo com sociedade para resolução dos problemas de Luanda

O Presidente angolano considerou hoje que a situação da segurança pública em Luanda “melhorou” e que há um “diálogo contínuo” com os membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social da capital angolana para a resolução dos problemas.

João Lourenço falava hoje, na sede do governo da província de Luanda, durante uma reunião com representantes do conselho no âmbito do seu primeiro dia de visitas que efetua na capital do país.

A condição das infraestruturas, a mobilidade e reabilitação das vias de acesso, saúde, educação e a criminalidade foram algumas das inquietações apresentadas no encontro com líderes religiosos e tradicionais, jovens, classe empresarial e sindicatos.

Antes do encontro com membros da sociedade civil, João Lourenço manteve uma reunião com os membros do governo da província de Luanda.

O Presidente angolano visitou igualmente esta tarde duas unidades industriais no município de Viana, um dos mais populosos de Luanda.

Na quinta-feira, no segundo e último dia de trabalhos, João Lourenço inaugura do Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Luanda, a Centralidade do Zango 5, município angolano de Viana.

No mesmo dia visita ainda o Projeto Integrado de Desenvolvimento Agrícola e Regional da Quiminha.