PR angolano exorta novo governador de Luanda a não temer desafios

O Presidente angolano pediu hoje ao novo governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, que “não tenha medo de enfrentar o desafio” de governar a capital, afirmando que as províncias “devem estar mais fortes” com vista à implementação das autarquias.

“O desafio é grande, mas não tenha medo de enfrentar esse desafio, estamos aqui todos para ajuda-lo, a si e a outros governadores. Portanto gostaria de dizer que confiamos nas personalidades que acabamos de nomear e empossar”, disse hoje João Lourenço.

O chefe de Estado angolano falava no Palácio Presidencial, em Luanda, durante a cerimónia de tomada de posse dos novos governadores de Luanda, Sérgio Luther Rescova, do Cuanza Sul, Job Castelo Capapinha, e do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho.

Dirigindo-se aos empossados, João Lourenço assinalou que as províncias são importantes, até porque o país está a preparar a realização das primeiras eleições autárquicas no país, previstas para 2020, tendo destacado a capital, província com sete milhões de habitantes.

“Sem desprimor pelas outras, queremos destacar Luanda, pelas razões óbvias, é a capital do país, é a maior urbe do país”, acrescentou.

Sérgio Luther Rescova é o líder (primeiro secretário nacional) da Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola (JMPLA), partido no poder desde 1975.

Na ocasião, o novo governador da província angolana do Cuanza Sul, Job Castelo Capapinha, que substitui no cargo Eusébio de Brito Teixeira, assumiu, em declarações aos jornalistas, que pretende fazer uma governação participativa.

Adriano Mendes de Carvalho, que até quarta-feira liderou Luanda, assumiu o cargo de governador da província do Cuanza Norte e garantiu “trabalho para resolução dos problemas sociais” dos habitantes e para “levar a província a um ponto mais alto”.

Nesta cerimónia, João Lourenço empossou igualmente os novos ministros das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Batista, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Fernandes de Almeida e o novo secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, José Carlos Lopes Bettencourt.

Foram ainda empossados hoje os novos membros do Conselho da República, nomeadamente a reverenda Suzete João, e o empresário Carlos Cunha, bem como a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião.