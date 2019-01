“Ronaldo foi, sem dúvida, o melhor jogador que passou pela Premier League”, diz antigo jogador

A partida desta segunda-feira, entre o Manchester City e o Liverpool, motivou uma opinião de Graeme Souness que tem dado que falar.

O treinador escocês, que orientou o Benfica na época de 1998/199, considerou que David Silva, médio dos ‘citizens’, seria o melhor jogador de sempre na Premier League.

A opinião tem dado que falar nas redes sociais, com o nome de Cristiano Ronaldo a ser referido várias vezes.

Gary Lineker, ex-futebolista e agora apresentador da Sky Sports, recorreu às redes para se pronunciar sobre o assunto e colocar o internacional português no ‘primeiro lugar’.

Cristiano, recorde-se, esteve em Inglaterra durante seis temporadas, onde venceu uma Taça, duas Taças da Liga, duas Supertaças, três campeonatos e uma Liga dos Campeões.

The best player to have played in the @premierleague is unquestionably @Cristiano. https://t.co/SsBfJ5LByE

— Gary Lineker (@GaryLineker) 4 de janeiro de 2019