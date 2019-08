Portuguesa SIC entre os três canais mais vistos em Cabo Verde

Um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano aponta a Televisão de Cabo Verde (TCV) como o canal mais visto em Cabo Verde, numa lista que coloca a portuguesa SIC no terceiro lugar.

Os dados provisórios do módulo sobre o acesso e consumo da comunicação social no âmbito do Inquérito Multi-Objetivo Contínuo de 2018 foram apresentados hoje, na cidade da Praia, em conjunto pelo INE e pela Direção-Geral de Comunicação Social de Cabo Verde, apontando a televisão como o meio preferencial dos cabo-verdianos para se informarem (82 por cento).

O estudo, que resulta de uma amostra de mais de 6.100 entrevistas a maiores de 15 anos, refere que 84 por cento dos que confirmaram ver televisão assistiram, nos três meses anteriores, a programas da estatal TCV, enquanto 54 por cento viram – podendo acumular com as restantes – a TV Record (ambas emitem em sinal aberto pela rede de emissores de Televisão Digital Terrestre e produção local).

No terceiro lugar das preferências, neste estudo, surge a SIC, com 24 por cento, seguida da também portuguesa Sporttv, com 23 por cento. O canal privado cabo-verdiano TIVER, que entretanto suspendeu as emissões, surge depois, com 19 por cento das preferências, seguida da RTP África (que também emite em sinal aberto pela rede de emissores de Televisão Digital Terrestre e tem produção local).

Em ilhas mais turísticas, como Sal e São Vicente, a preferência pela SIC chega, respetivamente, aos 64 por cento e 68 por cento, apenas atrás da televisão pública, sublinhou o INE.

Informação, telenovelas e desporto são os programas de televisão mais consumidos pelos cabo-verdianos.

O inquérito concluiu que 87 por cento da população com mais de 15 anos viu pelo menos um programa de televisão nos últimos três meses, dos quais 5 por cento através da Internet. Do total, 69 por cento afirma ver televisão todos os dias, o que se traduz, por outro lado, numa média diária (segunda a sexta-feira) de duas horas e 25 minutos de consumo de televisão.

Sobre as emissões de rádio, o estudo refere que 42 por cento dos inquiridos confirmou que ouviu rádio pelo menos uma vez nos últimos três meses. Destes, 77 por cento ouvem rádio em casa e – também ou exclusivamente – 20 por cento no carro, percentagem idêntica aos que ouvem as emissões radiofónicas no trabalho.

Globalmente, 23 por cento dizem ouvir rádio todos os dias, correspondendo a uma média diária (segunda a sexta-feira) de duas horas e 31 minutos.

A lista de preferências é liderada pela estatal Rádio Cabo Verde (RCV), com 52 por cento, seguida da Rádio Nova (24 por cento) e da Rádio Crioula (23 por cento), sendo sublinhado no estudo o peso e notoriedade das rádios comunitárias nas respetivas áreas territoriais.

É também referido que 73 por cento dos inquiridos confiam nas notícias veiculadas pela televisão, percentagem que desce para 65 por cento nas rádios.