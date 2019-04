Portugal registou défice ajustado de 1,2 por cento no último trimestre de 2018

Portugal registou, entre outubro e dezembro do ano passado, um défice de 1,2 por cento do produto interno bruto (PIB), acima da média comunitária, segundo dados ajustados de efeitos sazonais hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com dados hoje publicados – ajustados de efeitos sazonais –, o défice de Portugal foi, no último trimestre de 2018, de 1,2 por cento do PIB, que compara com um défice de 1,6 por cento no período homólogo de 2017 e com um saldo positivo de 3,2 por cento no terceiro trimestre do ano passado.

Segundo os mesmos dados, Portugal ficou acima da média da UE, onde o défice se fixou em 0,9 por cento do PIB, e da zona euro, que teve um défice ajustado de 1 por cento.

Na terça-feira, o Eurostat divulgou dados para o conjunto do ano de 2018, confirmando os números avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), de que o défice português ficou nos 0,5 por cento do PIB, abaixo dos 0,6 por cento previstos pelo Governo.