Portugal fecha 2018 com défice de 0,4 por cento, inferior à média europeia

A zona euro registou um défice público de 0,5 por cento do PIB em 2018 e a União Europeia (UE) de 0,7 por cento, tendo a economia portuguesa tido um desempenho acima da média, com um défice de 0,4 por cento, segundo o Eurostat.

De acordo com a segunda notificação do Eurostat relativa a 2018, o défice público recuou na zona euro para 0,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 0,9 por cento de 2017.

Na UE, o défice recuou de 1,0 por cento para 0,7 por cento do PIB de 2017 para 2018.

A economia portuguesa recuperou de um défice de 3,0 por cento do PIB, em 2017, para um de 0,4 por cento em 2018, com uma prestação melhor do que a média.

Em 2018, 14 Estados-membros registaram excedentes orçamentais: Luxemburgo (2,7 por cento), Alemanha, Malta (1,9 por cento cada), Bulgária (1,8 por cento), Holanda (1,5 por cento), República Checa (1,1 por cento), Grécia (1,0 por cento), Dinamarca, Eslovénia, Suécia (0,8 por cento cada), Lituânia (0,6 por cento), Croácia (0,3 por cento), Áustria (0,2 por cento) e Irlanda (0,1 por cento).

Dois Estados-membros, por seu lado, apresentaram défices acima do valor de 3 por cento do PIB permitido pelas regras da UE: Roménia (-3,0 por cento) e Chipre (-4,4 por cento).