Nas Notícias Portugal regista mais 19 vítimas mortais por covid-19 Por

O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira dá conta de mais 19 vítimas mortais em Portugal, em comparação com os dados de ontem. Há agora um total de 27 913 infetados, o que representa um aumento de 234 casos.

Portugal regista mais 19 vítimas mortais por covid-19 do que na segunda-feira, dia em que se registara um aumento de nove mortos. Nesta terça-feira, o aumento do número de óbitos é de 1,7 por cento,

Já no que diz respeito ao número de infetados, a DGS dá conta de 27 913 infetados com o novo coronavírus, mais 234 do que ontem e uma subida de 0,8 por cento.

Numa análise por regiões, verifica-se que o Norte continua a registar o maior número de mortos (660). Lisboa e Vale do Tejo contabilizam 254, enquanto o Centro tem 219 mortos.

Algarve (14), Açores (15) e Alentejo (um óbito) seguem-se, sendo que a Madeira continua sem registo de vítimas mortais.