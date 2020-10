Nas Notícias Portugal outra vez com recorde diário de novos casos Por

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2101 novos casos de covid-19, batendo novamente o recorde diário de novas infeções.

No mesmo período, foram notificadas 11 mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Um dia depois de superada a barreira dos 2000 novos casos (2072, ontem), Portugal voltou a bater o recorde diário de contágios.

Os números vão de encontro ao aviso ontem deixado pela ministra da Saúde, Marta Temido, que alertou para a previsão, mediante modelos matemáticos, de mais de 3000 casos novos por dia se não houver “a cautela necessária”.

Das 11 mortes, sete foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, com dois óbitos na região Norte e duas mortes no Centro.