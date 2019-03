Portugal fretou avião comercial que parte na sexta-feira para Moçambique

Portugal fretou um avião comercial que vai partir na sexta-feira para Moçambique com cerca de 50 pessoas e diverso material para ajudar nas operações, após o ciclone Idai, disse hoje o ministro da Administração Interna.

O ministro Eduardo Cabrita referiu que o avião comercial vai transportar elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana e bombeiros de corporações do distrito de Santarém, bem como nove pessoas do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e duas do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, para ajudarem na identificação das vítimas mortais.

A bordo vão também entre 10 a 12 embarcações semirrígidas para ajudarem nas operações de apoio e resgate que estão a decorrer em Moçambique, afetado pelo ciclone, que causou pelo menos 242 mortos.