Motores Portugal deixa fugir medalha de prata e Japão garante o ouro na Taça das Nações de GT Por

Portugal chegou a estar com ‘uma mão’ na medalha de prata da derradeira e decisiva corrida da Taça das Nações de GT que se disputou hoje em Vallelunga no âmbito dos FIA Motorsport Games.

Neste evento dos ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo a equipa do Japão foi a melhor a superar os desafios colocados pelas difíceis condições climatéricas.

Ukyo Sasahara e Hiroshi Hamguchi, aos comandos do Lamborghini Huracan branco da Orange 1 FF Racing conseguiram a sua segunda vitória do fim de semana, depois de ultrapassarem com sucesso dois períodos separados da corrida, marcados por chuve e que obrigaram a estratégias diferentes.

Apesar de largar da ‘pole-position’, a Polónia teve de contentar-se com a segunda posição e depois d uma prova atribulada, em que inicialmente Andrej Lewandowski perdeu a liderança para Hamaguchi e depois foi também ultrapassado pelo tailandêsrVuttikhorn Inthraphuvasak, em Porsche 911 GT3 R, na Tailândia.

O trio da frente tinha pneus de chuva e não teve problemas até o tempo mudar ao fim de 15 minutos. Isto obrigou à troca de pneus, com Gianluca Roda a fazer um bom trabalho e no Ferrari 488 de Itália a ultrapassar Lewandowski, antes de cometer um erro e se despistar.

A chuva regressou aos 20 minutos de prova e isso acabou por favoreceu aqueles que, como o Japão, a Tailândia e a Polónia não trocaram os seus pneus para piso molhado. E apesar de realizar mais uma volta do que os seus adversários Hamaguchi entregou o Lamborghini branco a Sasahara sem perder a liderança.

Logo depois a Tailândia esbanjou o segundo posto quando Inthraphuvasak saiu de pista na curva 3. Isso permitiu a Miguel Ramos ascender à segunda posição com o Audi R8 LMS da Attempto Racing.

Depois de novo acidente – entre a Bélgica (Nico Verdonck) e a Alemanha (Steffen Goerig) – obrigar a nova neutralização, Janosz conseguiu colocar a Polónia na segunda posição, enquanto Ramos se foi atrasando perdendo vários lugares para terminar num modesto 11º lugar.

Os polacos garantiram assim a prata enquanto os australianos Brenton e Grove levavam o Porsche 911 GT3 R da Herberth Motorsport à terceira posição e garantiam a prata. França e China completaram o top cinco.