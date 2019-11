Motores Desempenho português promissor nos FIA Motorsport Games Por

Os representantes de Portugal tiveram um bom desempenho no primeiro dia vai os FIA Motorsport Games, que se estão a disputar em Vallelunga, a norte de Roma (Itália).

Diogo Correia, na Drifiting Cup, Matilde e Martim Fidalgo no Slalom Karting Cup, Mariano Pires na F4 Cup e Miguel Ramos e Henrique Chaves na GT Cup dão ‘corpo’ à comitiva lusa presente nestes que são considerados como os ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo.

Mas entre os presentes houve sortes distintas, com Mariano Pires a tripular pela primeira vez um Fórmula 4 e a adaptar-se bem para conseguir um meritório 13º lugar na corrida de qualificação. Já Diogo Correia entrou com o ‘pé direito’ ao vencer a qualificação do Drift. Isto apesar de não ter conseguido chegar à final, devido a problemas na caixa de velocidades do BMW com as cores portuguesas.

No Karting Matilde e Martim Fidalgo asseguraram presença nos oitavos de final, com os dois gémeos – que só começaram a competir este ano – a baterem-se com pilotos mais experientes. Um facto que não os intimidou.

Finalmente na Taça das Nações de GT Miguel Ramos e Henrique Chaves começaram bem, ao qualificarem-se em quarto para a primeira corrida, onde não seriam felizes, pois abandonaram devido ao seu Audi R8 LM ter ficado bastante danificado quando foi abalroado por um adversário no começo da prova, quando o piloto de Gaia lutava pelo terceiro posto.