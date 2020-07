Desporto Portugal com mais dois mortos por covid-19 e 135 novos casos Por

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas vítimas mortais e 135 novos casos de infeção.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentado há momentos, Portugal registou mais dois óbitos, nas últimas 24 horas, sendo detetados 135 novos infetados com covid-19.

Desses 135 novos casos, 191 foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 22 na região Norte, quatro no Centro e três na região do Alentejo.

Desde domingo, verificam-se mais 158 recuperados, de acordo com a DGS.

Relativamente a números totais, há agora 50 299 infetados, sendo que 70,3 por cento estão recuperados, 25 por cento dos pacientes permanecem em casa, 0,8 por cento estão hospitalizados e 0,3 por cento não resistiram à doença.