Porsche anuncia mudanças nas formações de pilotos

A Porsche anunciou mudanças nas suas formações de pilotos para 2020, tanto no Intercontinental GT Challenge como no Campeonato IMSA Sportscar.

O anúncio foi feito na ‘Noite dos Campeões’ da marca de Weissach, onde foi confirmada a entrada do francês Mathieu Jaminet (24 anos) e do britânico Matt Campbell (25 anos) para uma ‘fileira’ de 18 pilotos.

Ambos os pilotos – que começaram como pilotos juniores da Porsche – vão participar no Intercontinental GT Challenge, bem como fazer parte como terceiro elemento nas equipas de maior distância no IMSA.

Também foi anunciado que o alemão Thomas Preining, que é atual piloto de testes e desenvolvimento da Porsche na Fórmula E, irá continuar no programa de Jovens Profissionais para 2020, ao lado do francês Julien Andlauer, que é promovido do estatuto de Júnior da marca de Weissach.

Já o campeão do International GT Challenge, o dinamarquês Dennis Olsen, bem como o italiano Matteo Cairolli, perderam o seu estatuto dentro da equipa profissional da Porsche, onde Fred Makowiecki substitui Patrick Pilet na equipa oficial da marca no IMSA, onde fará dupla com Nick Tandy no carro # 911, com o britânico a estrear-se nas 24 Horas de Daytona

Os campeões de Le Mans, o belga Laurens Vanthoor e o neozelandês Earl Bamber, vão manter-se no carro # 912, onde Mathieu Jaminet será o terceiro piloto em provas como Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta, eventos onde Matt Campbell será o terceiro homem do # 911.