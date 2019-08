Polícia angolana apela a cidadãos para se absterem de arruaças

A Polícia Nacional angolana alertou hoje a população para “não aderir” a atos de arruaças e de vandalismos, “com a finalidade de perturbar a ordem e tranquilidade públicas, em algumas províncias do país.

Num comunicado, a que agência Lusa teve acesso, a polícia refere ter tomado conhecimento da intenção de alguns indivíduos já identificados e instrumentalizados a partir do exterior do país, que pretendem organizar hoje “arruaças e atos de vandalismos”.

Sem citar nomes e dados concretos sobre as intenções de tais indivíduos, a polícia alerta a população a manter “um maior civismo e respeito pela legalidade e pelo património público”.

“A Polícia Nacional, no âmbito das suas atribuições, está atenta e não permitirá a incitação à violência e à prática de atos de vandalismo, adotando medidas apropriadas e responsabilizando civil e criminalmente os seus mentores”, refere a nota.

Durante a semana, em algumas redes sociais, foram feitos apelos para participação numa manifestação com vista a exaltar os feitos do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que na quarta-feira completou o seu 77.º aniversário, e ao tempo da sua governação comemorado com vários atos públicos.