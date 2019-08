Guterres solidário com forças armadas da RDCongo no combate ao terrorismo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje estar solidário com o povo e as forças armadas da República Democrática do Congo no combate ao terrorismo, problema que defendeu afetar o mundo inteiro.

“Trata-se de uma visita de solidariedade com o povo congolês. [Estamos solidários] com as forças armadas da República Democrática do Congo na luta contra o terrorismo, que é uma ameaça para África e para o mundo inteiro”, defendeu António Guterres, que falava aos jornalistas em Goma, pouco após iniciar uma visita de três dias à República Democrática do Congo (RDCongo).

O secretário-geral da ONU disse ainda que a organização apoia as forças congolesas na eliminação progressiva dos grupos armados e na “pronta resposta” às necessidades de segurança do povo congolês e de Kivu Norte.

A agenda de hoje do secretário-geral da ONU inclui a cidade de Goma, uma das mais afetadas pelo Ébola, com várias reuniões de caráter humanitário e conversações sobre as atividades da Missão de paz das Nações Unidas na RDCongo, MONUSCO.

No domingo, António Guterres segue para a província de Kivu Norte, onde há um ano se identificou o primeiro caso daquele que é considerado o décimo surto de Ébola no país.

Em Kivu Norte, vai visitar um centro de tratamento e vai manter encontros com sobreviventes da doença e prestadores de cuidados de saúde.

António Guterres encontra-se com o Presidente do país, Felix Tshisekedi, na segunda-feira na capital, Kinshasa, onde será também recebido por membros do parlamento e representantes de organizações da sociedade civil.