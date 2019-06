PM da Dinamarca reconhece derrota nas eleições legislativas e vai demitir-se

O primeiro-ministro da Dinamarca, o liberal Lars Lokke Rasmussen, reconheceu hoje a derrota nas eleições legislativas, ganhas pelos social-democratas, e anunciou que vai apresentar na quinta-feira a demissão do seu governo.

“Nós fizemos uma boa eleição, mas existe uma alternância. Irei na quinta-feira apresentar à rainha a demissão do Governo”, disse Lars Lokke Rasmussen, perante os militantes e apoiantes do seu partido.

O Partido Liberal, à frente do governo dinamarquês em 14 dos últimos 18 anos, obteve uma pontuação positiva, acima da alcançada em 2015, com 23,4 por cento dos votos, de acordo com os resultados que são quase finais.

No entanto, ficaram atrás dos social-democratas, que somam 25,9 por cento dos votos, e os seus aliados de direita perderam terreno neste ato eleitoral.

O Partido Popular Dinamarquês, de direita, uma força central na política dinamarquesa desde o início dos anos 2000, teve um resultado negativo e perdeu mais de metade dos votos, caindo da segunda para a terceira posição.

Os ecologistas do Partido Popular Socialista, é um dos grandes vencedores das eleições e deve duplicar a sua representação parlamentar, reunindo entre 7,4 e 8,3 por cento dos votos.