Pilotos da Haas experimentam carro da Nascar em Austin

Esta semana que antecede o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1 é aproveitada para várias ações promocionais, e uma dela é a oportunidade dos dois pilotos da Haas guiarem um carro da Nascar.

Se em Los Angels a Hollywood Boulevard foi palco de uma exibição de F1 com monolugares antigos da Mercedes, Red Bull e da Renault, tripulados por Valtteri Bottas, Max Verstappen, Alex Albon e Daniel Ricciardo, no Circuito das Américas Romain Grosjean e Kevin Magnussen tripulam um Ford Mustang da Stewart-Haas.

“Não sei bem o que esperar. Talvez travar um pouco mais cedo do que num F1”, afirmou o Grosjean, que se mostra curioso com as capacidades dos carro da Nascar Cup Series: “Veremos qual será o tempo de resposta do motor à aceleração. Em todo caso estou ansioso de o guiar”.

“O barulho parece ser genial e espero viver uma boa experiência. Será também sensacional ter lá o Tony Stewart para nos aconselhar. Penso que o Ford GT1 que guiei no Campeonato FIA GT é o carro mais próximo do que vou agora experimentar”, acrescenta o francês.

Quando a Magnussen a curiosidade também é grande: “Não tenho qualquer ideia do vai acontecer. Estou praticamente certo de que será muito diferente de tudo o que pude guiar no Circuito das Américas. A experiência promete ser interessante”.

“A Nascar são dos carros de competição mais famosos que existem, e sempre tive vontade de experimentar um. Eles andam habitualmente em pistas ovais mas também fazem algumas corridas em pistas convencionais. Já guiei um GT2 e um carro do DTM, mas eles devem ter mais apoio aerodinâmico do que um carro da Nascar”, acrescentou o dinamarquês.

Com esta ação Tony Stewart, co-proprietário da Stewart-Haas, consegue uma bela campanha promocional na pista que recebe o Grande Prémio dos Estados Unidos no próximo fim de semana, na mesma altura em que equipa participa na prova da Nascar que se disputa em Fort Worth.

