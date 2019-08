PIB moçambicano cresceu 2,5 por cento no primeiro semestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique cresceu 2,5 por cento no primeiro semestre deste ano, anunciou o Governo moçambicano, considerando moderada a evolução da economia nacional.

A porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, disse, em comunicado divulgado na terça-feira à noite em Maputo, que a inflação atingiu 3,83 por cento, de janeiro a junho, contra 6,5 por cento de igual período do ano passado.

O índice de preços registado no primeiro semestre deste ano ficou abaixo dos 6,9 por cento inicialmente previstos.

Durante os primeiros seis meses do ano, o Estado arrecadou receitas na ordem de 104.607,2 milhões de meticais (1.500 mil milhões de euros) contra uma despesa no valor de 133.267,8 milhões de meticais (1,9 mil milhões de euros).

As reservas internacionais líquidas aumentaram em 68 milhões de dólares 60,8 milhões de euros), sendo atualmente suficientes para cobrir 5,7 meses de importações de bens e serviços.

A porta-voz do Conselho de Ministros assinalou que os indicadores macroeconómicos registados no primeiro semestre deste ano traduzem um comportamento moderado da economia, tendo em conta os eventos adversos que aconteceram de janeiro a fevereiro, nomeadamente os dois ciclones que atingiram as regiões norte e centro e a seca no sul.

“O Governo continuará a envidar esforços para assegurar a implementação do Plano Económico e Social”, frisou Ana Comoana.