Pessimismo sobre comércio penaliza Wall Street

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, mostrando pessimismo quanto à possibilidade de ser resolvido o conflito comercial entre Estados Unidos e China.

Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,51 por cento para 26.005,03 pontos e o Nasdaq recuava 1,11 por cento para 7.874,46 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,43 por cento e estava em 2.913,83 pontos.

Depois do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos, esta é a primeira sessão bolsista desde a entrada em vigor no passado domingo das novas tarifas anunciadas pelo Governo dos Estados Unidos para 300 mil milhões de dólares de produtos importados da China, num novo episódio da guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.

Na segunda-feira, Pequim apresentou queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) das novas tarifas norte-americanas.